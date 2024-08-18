Başkan Erdoğan'dan AK Partili İlçe Başkanının vefatına ilişkin taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı, yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer’in vefatından büyük üzüntü duydum.Yavuz Selim kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti’mize başsağlığı diliyorum." dedi. Başkan Erdoğan Tuncer'in eşi Şenay Tuncer'i arayarak başsağlığı dileğinde de bulundu.
Uzun süredir rahatsız olan AK Parti İBB meclis üyesi ve Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer'den acı haber geldi. 55 yaşındaki Tuncer hayatını kaybetti.
AK Parti'nin bu kaybı sevenlerini hüzne boğdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Tuncer'in vefatına ilişkin bir taziye mesajı yayınlandı.
Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:
"AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı, yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer'in vefatından büyük üzüntü duydum. Yavuz Selim kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti'mize başsağlığı diliyorum."
TUNCER'İN EŞİNE TAZİYE TELEFONU
Başkan Erdoğan, 2019'dan bu yana AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yavuz Selim Tuncer'in eşi Şenay Tuncer'i arayarak başsağlığı dileğinde de bulundu.
YAVUZ SELİM TUNCER KİMDİR?
20/05/1969 tarihinde İstanbulda doğdu, Aslen Malatya Pötürgelidir.
Lisans eğitimini İktisat Fakültesinde tamamladı, 2001/2009 döneminde Ak Parti Esenler İlçe Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Genel Sekreterliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Genel Müdür Müşavirliği görevlerinde bulundu.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından 20.05.2019 tarihi itibaren Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atanan Tuncer, evli ve 3 (üç) çocuk babasıdır.
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