Başkan Erdoğan’dan AK Partili İlçe Başkanının vefatına ilişkin taziye mesajı

AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı Yavuz Selim Tuncer hayatını kaybetti.

AK Parti'nin bu kaybı sevenlerini hüzne boğdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Tuncer'in vefatına ilişkin bir taziye mesajı yayınlandı.

Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı, yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer'in vefatından büyük üzüntü duydum. Yavuz Selim kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti'mize başsağlığı diliyorum."

TUNCER'İN EŞİNE TAZİYE TELEFONU

Başkan Erdoğan, 2019'dan bu yana AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yavuz Selim Tuncer'in eşi Şenay Tuncer'i arayarak başsağlığı dileğinde de bulundu.