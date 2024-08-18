Kariye Camisine gidecekler dikkat! O gün ziyarete kapatılacak
21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle camiye çevrilen İstanbul'daki Kariye Camii 6 Mayıs'ta ibadete açıldı. Açıldığı günden bu yana ziyaretçilerin akın ettiği Kariye Camisine yoğun ilgi sürüyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağındaki Kariye Camisine ilişkin yeni bir karar alındı. Burayı ziyaret etmek isteyenleri yakından ilgilendiren kararı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'daki Kariye Camii, ibadete açıldı.
İbadete açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Kariye Camisine ilişkin yeni bir karar alındı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle İstanbul'daki Kariye Camisi'nin cuma günleri ziyarete kapalı olacağını bildirdi.
İŞTE KARARIN NEDENİ
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Kariye Camisi'nde, çok yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle, yarın itibarıyla "Koruma Amaçlı Ziyaretçi Yönetim Planı" uygulamasına geçildiği belirtildi.
"CUMA GÜNLERİ YALNIZCA İBADETE AÇIK"
Açıklamada, "Kariye Camisi, cuma günleri yalnızca ibadete açık olacak. Diğer günler, vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurulacak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ibadet için gelen Müslüman yabancılar camiye ücretsiz girebilecek." bilgilerine yer verildi.
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