Kariye Camisine gidecekler dikkat! O gün ziyarete kapatılacak

Kariye Camisi cuma günleri ziyarete kapalı olacak.

İŞTE KARARIN NEDENİ

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Kariye Camisi'nde, çok yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle, yarın itibarıyla "Koruma Amaçlı Ziyaretçi Yönetim Planı" uygulamasına geçildiği belirtildi.

"CUMA GÜNLERİ YALNIZCA İBADETE AÇIK"

Açıklamada, "Kariye Camisi, cuma günleri yalnızca ibadete açık olacak. Diğer günler, vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurulacak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ibadet için gelen Müslüman yabancılar camiye ücretsiz girebilecek." bilgilerine yer verildi.