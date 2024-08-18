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FETÖ’nün kumpaslarını aştı orgeneral oldu! İşte Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'nun mücadelesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 07:22 Güncelleme: 18.08.2024 07:34
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FETÖ’nün kumpaslarını aştı orgeneral oldu! İşte Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu’nun mücadelesi

Uzun yıllar FETÖ'nün kumpaslarına maruz kalarak terfi alması engellenen ve yerine FETÖ'cü isimlerin atanması için hakkında suç uydurulan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Kurtoğlu, orgeneralliğe yükseldi.

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