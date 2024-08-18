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Katliam ordusundan TRT ekibine saldırı! Uzun namlulu silahlarla ateş açtılar: Muhabir yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 17:32 Güncelleme: 18.08.2024 17:36
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Katliam ordusundan TRT ekibine saldırı! Uzun namlulu silahlarla ateş açtılar: Muhabir yaralandı

İşgalci İsrail hukuk dinlemeden korkunç saldırıları ile masumların kanını dökmeye devam ediyor. İşgalciler kadın, çocuk ve yaşlı demeden Gazze'de soykırım saldırılarını sürdürürken katiller katliamı dünyaya duyurmaya çalışan basın mensuplarını da hedef alıyor. Soykırımcılar bu kez TRT ekibine saldırdı. İşgalciler Gazze'de TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum'un bulunduğu araca uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda muhabir yaralandı.

Uzun yıllardır Gazze'de soykırım yapılırken işgalciler Ekim ayından bu yana saldırıları korkunç bir boyuta ulaştırdı ve aylar içerisinde 40 bini aşkın masum katledildi.

Ne tepkileri ne de hukuku dinlemeyen katil İsrail dehşet ötesi saldırılarını sürdürmeye devam ederken soykırımı dünyaya duyurmaya çalışan basın mensupları da bizzat hedef alınıyor. Hedef alınan bu kez de TRT ekibi oldu.

ARACA ATEŞ AÇILDI!

TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum'un bulunduğu araca katil ordusu tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

MUHABİR YARALANDI

Gazze'de haber hazırlayan TRT Arabi muhabiri Sami Barhoum işgalci İsrail güçlerinin hedefindeydi. Sami Barhum ve ekibinin aracına 5 kurşun isabet etti. TRT Arabi muhabiri saldırıda hafif yaralandı.

Katliam ordusu Gazze'de TRT ekibine saldırdı.Katliam ordusu Gazze'de TRT ekibine saldırdı.

İŞGALCİLER KATLİAMIN DUYURULMASINA ENGEL OLUYOR

TRT ekipleri de dahil birçok basın mensubu Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te daha önce de bir çok kez İsrail güçlerinin saldırısına uğramıştı.

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