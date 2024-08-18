Katliam ordusundan TRT ekibine saldırı! Uzun namlulu silahlarla ateş açtılar: Muhabir yaralandı

Uzun yıllardır Gazze'de soykırım yapılırken işgalciler Ekim ayından bu yana saldırıları korkunç bir boyuta ulaştırdı ve aylar içerisinde 40 bini aşkın masum katledildi.

Ne tepkileri ne de hukuku dinlemeyen katil İsrail dehşet ötesi saldırılarını sürdürmeye devam ederken soykırımı dünyaya duyurmaya çalışan basın mensupları da bizzat hedef alınıyor. Hedef alınan bu kez de TRT ekibi oldu.

ARACA ATEŞ AÇILDI!

TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum'un bulunduğu araca katil ordusu tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

MUHABİR YARALANDI

Gazze'de haber hazırlayan TRT Arabi muhabiri Sami Barhoum işgalci İsrail güçlerinin hedefindeydi. Sami Barhum ve ekibinin aracına 5 kurşun isabet etti. TRT Arabi muhabiri saldırıda hafif yaralandı.