Bunları biliyor musunuz? Bakan Uraloğlu'ndan Kuzey Marmara Otoyolu paylaşımı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini rahatlatan ve 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’na ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Bunları Biliyor Musunuz?" başlıklı paylaşımında Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili bilgilere yer verildi. İşte detaylar..
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kuzey Marmara Otoyolu'na ile ilgili "Bunları Biliyor Muydunuz?" başlığı ile sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"Bunları Biliyor Muydunuz?" başlıklı serisinde bu hafta Kuzey Marmara Otoyolu'na ilişkin Bakan Uraloğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"Bunları Biliyor Musunuz? Ülkemizin en önemli karayolu yatırımlarından Kuzey Marmara Otoyolu'nun
-İstanbul şehir içi ve Boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişi sağladığını,
-Otoyol bünyesinde yer alan 10 adet tünelin, dünyanın en geniş kesit alanına sahip tünelleri olduğunu biliyor musunuz?"
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NA DAİR
İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan proje, 3 ana bölümden oluşuyor.
Kıtalar arası geçit konumundaki İstanbul'un, yeni bir otoyol ağı ile mevcut sistemin yükünü hafifletmeyi hedefleyen Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri-Paşaköy kesiminde çalışmalara 2013 yılı mayıs ayında, Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerinde ise 2016 yılı temmuz ayında başlandı.
31,2 MİLYON TON ÜSTYAPI İMALATI!
Toplam uzunluğu 398,4 kilometreyi bulan projenin tamamında, yaklaşık 12,4 milyon ton sıcak asfalt serildi, 18,8 milyon ton soğuk karışım imalatı yapıldı ve 11,5 milyon metreküp beton kullanıldı.
10 TÜNEL VE YÜZLERCE KÖRPÜ YER ALIYOR
Otoyolun Kınalı-Odayeri kesiminde 3 tünel, 14 viyadük, 96 köprü (alt geçit ve üst geçit), 118 menfez; Kurtköy-Akyazı kesiminde 5 tünel, 16 viyadük, 192 köprü (alt geçit ve üst geçit) ve 431 menfez; Odayeri-Paşaköy kesiminde 2 tünel, 39 viyadük, 121 köprü (alt geçit ve üst geçit) ile 269 menfez olmak üzere tamamında 35 bin 23 metrelik 10 tünel, 56 bin 69 metrelik 69 viyadük, 409 köprü ve 818 menfez yer alıyor.
TRAFİĞİ RAHATLATAN PROJE
İstanbul'un Kınalı mevkisinden başlayıp, Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında son bulan proje, Türkiye'nin en büyük ulaştırma yatırımlarından biri olarak dikkati çekerken, şehir içinde ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak araçların şehir içi trafiğine girmeden kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir şekilde transit geçişinin sağlanması amacıyla uygulandı.
Kuzey Marmara Otoyolu, dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı'na ulaşan en önemli kara yolu konumunda bulunuyor.
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