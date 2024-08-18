Bunları biliyor musunuz? Bakan Uraloğlu’ndan Kuzey Marmara Otoyolu paylaşımı

Bakan Uraloğlu'ndan Kuzey Marmara Otoyolu açıklaması

31,2 MİLYON TON ÜSTYAPI İMALATI!

Toplam uzunluğu 398,4 kilometreyi bulan projenin tamamında, yaklaşık 12,4 milyon ton sıcak asfalt serildi, 18,8 milyon ton soğuk karışım imalatı yapıldı ve 11,5 milyon metreküp beton kullanıldı.

10 TÜNEL VE YÜZLERCE KÖRPÜ YER ALIYOR

Otoyolun Kınalı-Odayeri kesiminde 3 tünel, 14 viyadük, 96 köprü (alt geçit ve üst geçit), 118 menfez; Kurtköy-Akyazı kesiminde 5 tünel, 16 viyadük, 192 köprü (alt geçit ve üst geçit) ve 431 menfez; Odayeri-Paşaköy kesiminde 2 tünel, 39 viyadük, 121 köprü (alt geçit ve üst geçit) ile 269 menfez olmak üzere tamamında 35 bin 23 metrelik 10 tünel, 56 bin 69 metrelik 69 viyadük, 409 köprü ve 818 menfez yer alıyor.