İstismarcılar her yangında olduğu gibi yine sahnede! Başka ülkedeki yangınları paylaşıp...

"İNSAN BUNU ÜLKESİNE NEDEN YAPAR"



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "İnsan ülkesine bunu niye yapar anlayabilmiş değilim" diyerek bu duruma sert tepki gösterdi.



Bakan Yumaklı, "Gece boyu hem yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz. Bu da enteresan. İnsan ülkesine bunu niye yapar anlayabilmiş değilim. Uluslararası çağrılar var mesela. Hep söylüyoruz bizim uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok ki. Bu neden yapılıyor? Panik oluşturmak için yapılıyor maalesef. Lütfen ilgili arkadaşlarımın, valiliklerin açıklamalarını baz alalım" ifadelerini kullandı.