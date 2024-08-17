İstismarcılar her yangında olduğu gibi yine sahnede! Başka ülkedeki yangınları paylaşıp...
Yurdun dört bir yanından gelen orman yangını haberleri içimizi yaktı. Dün başlayan 72 orman yangınından 69'u kontrol altına alınırken İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'daki yangınlara müdahale sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.alevlerle mücadele edilirken yangın istismarcıları yine sahneye çıktı. Türkiye'yi aciz göstermeyi hedefleyen kirli odaklar "#globalcallforTurkey" etiketi altında uluslararası yardım çağrısında bulundu. Başka ülkelerdeki geçmiş tarihli yangınlar İzmir yangınıymış gibi servis edildi.
Türkiye hem orman yangınlarıyla hem de organize kötülükle mücadele ediyor.
Panik iklimi oluşturmak isteyen birtakım kirli odaklar, devam eden yangınlar üzerinden sistematik bir dezenformasyon süreci yürüterek 'Uluslararası yardım çağrısı' yaptı.
AMAÇ TÜRKİYE'Yİ ACİZ GÖSTERMEK
"#globalcallforTurkey" etiketi altında Türkiye'yi aciz göstermeyi hedefleyen çeşitli paylaşımlar yapıldı.
Geçmiş tarihli, başka ülkelerde ve noktalarda çıkan yangınlar, İzmir yangınıymış gibi servis edildi.
BOT HESAPLARLA SİSTEMATİK OPERASYON
Paylaşımların özellikle bot hesaplardan yapılması, sistematik operasyonu gözler önüne serdi.
Bot hesaplardan "Elden ele dağıtalım arkadaşlar" notuyla yapılan paylaşımlardan biri.
"İNSAN BUNU ÜLKESİNE NEDEN YAPAR"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "İnsan ülkesine bunu niye yapar anlayabilmiş değilim" diyerek bu duruma sert tepki gösterdi.
Bakan Yumaklı, "Gece boyu hem yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz. Bu da enteresan. İnsan ülkesine bunu niye yapar anlayabilmiş değilim. Uluslararası çağrılar var mesela. Hep söylüyoruz bizim uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok ki. Bu neden yapılıyor? Panik oluşturmak için yapılıyor maalesef. Lütfen ilgili arkadaşlarımın, valiliklerin açıklamalarını baz alalım" ifadelerini kullandı.
Vatandaşları "Dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması" husunda ikaz eden Bakan Yumaklı şöyle konuştu:
"BİZLERİN AÇIKLAMALARINI TAKİP EDİN"
Başka tarihler, başka ülkeler, başka şehirlerdeki yangın sanki İzmir yangınıymış gibi servis edildi. Yani organize kötülük demekten başka aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Buradan tekrar bütün vatandaşlarımıza bu tür dezenformasyonlara kanmamalarını, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini özellikle rica ediyorum.
"HER YANGIN ÜLKEMİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEK İÇİN AYNI ŞEYİ YAPIYORSUNUZ"
Türkiye'yi aciz göstermek isteyen "#globalcallforTurkey" paylaşımlarına sosyal medyadan da tepki gecikmedi.
Bir X kullanıcısı, "#globalcallforTurkey diyenler haddinizi bilin, her orman yangınında ülkemizi küçük düşürmek için her şeyi yapıyorsunuz ama bu yangınları çıkartan #kundakçıPKK teröristlerine hiç laf söylemiyorsunuz. Oyununuzu artık çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.
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