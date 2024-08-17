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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 10:45
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Mersin’de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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