Sakarya Doğal Gaz Sahası’nda günlük 6 milyon metreküp üretim! Dünyanın en gelişmiş filolarından biri Türkiye’de...

"2053'TE ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK BİTECEK"

Bayraktar, ülkenin, enerjide AK Parti döneminde sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini anlatarak, "Türkiye barajlarıyla hidrolik santralleriyle inşallah çok yakında nükleer santraliyle enerjisini kendisi karşılayan, enerjide dışa bağımlılığını düşürmüş bir ülke haline gelecek. Türkiye nasıl savunma sanayinde arka arkaya hamleler yaptıysa dışa bağımlılığını neredeyse yüzde 20, 10'ların altına düşürdüyse benzer şekilde enerjide de diyoruz ki 2053'te inşallah Türkiye dışa bağımlılığı enerjide bitirmiş, net ihracatçı bir ülke haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN SADECE GABAR'DAN YAKLAŞIK 47 BİN VARİL PETROL ÜRETİR HALE GELDİK"

Filyos'ta doğal gaz çalışmalarının 20-25 yıl boyunca devam edeceğini ancak Sakarya Gaz Sahası'nın tek başına yeterli olmadığını belirten Bayraktar, bu üretimin artırılması gerektiğini söyledi.

Ülkenin doğal gaz ihtiyacının 50 milyar metreküp olduğuna, Türkiye'nin Avrupa'nın en çok doğal gaz tüketen 4 ülkesinden biri olduğuna işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Karadeniz'de, Akdeniz'de, Somali'de, Libya'da, Türkiye'nin birçok farklı ülkede, farklı operasyonları inşallah bundan sonra da farklı araştırmaları, çalışmaları olmaya devam edecek. Bu yolda büyük bir gayretin içerisindeyiz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin dualarıyla bu hedeflediğimiz yolda yürümeye ve sizlere hayırlı haberler vermeye, yeni zaferler, yeni müjdeler vermeye gayret edeceğiz.

Bütün bu çalışmalar sadece doğal gaz alanında değil, Gabar'da da çok önemli faaliyetler yürütüyoruz. Bakın sadece bundan 8 yıl önce 2016 yılında bütün Türkiye'de, Batman'da, Adıyaman'da, Trakya'da 36 bin varil günde petrol üretiyorduk. Türkiye'nin ihtiyacı 1 milyon varil. Bugün sadece Gabar'dan yaklaşık 47 bin varil petrol üretir hale geldik. Gabar, daha önce adı terörle anılan Kato, Besler Dereler; girilemeyen, terörden dolayı terk edilen bu topraklarda çocuklarımız, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz artık o dağlarda onlarca kuyu açtılar ve her gün 47 bin varil oradan petrol bütün Türkiye'ye ham petrol rafinelere iniyor. İnşallah 47 bini 100 bin varile çıkaracağız. Hakkari'de, Van'da yapacağımız, yaptığımız ve şu andaki çalışmalarla Karadeniz'de yeni yapacağımız çalışmalarla yeni sondajlarla da hem mevcut rezervleri artıracağız hem de yeni teşviklerle inşallah petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığımızı azaltacağız. Dolayısıyla Türkiye böyle bir Türkiye olduğunda emin olun çok daha güçlü olacak."