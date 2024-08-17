AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yangın bölgesinde A Haber’e konuştu: CHP’li belediyeler görevlerini yapmakta çok yetersiz kaldı

Kadir İnan, İzmirli CHP belediyesinin yangınla mücadelede yetersiz kaldığını belirtti.

Eyyüp Kadir İnan'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

İlk dakikadan itibaren tüm kurumlarımız devredeydi. Ben öncelikle ormanın kahramanlarına çok teşekkür ediyorum. Onların yürekliliği olmasa çok daha büyük sonuçları olacaktı.