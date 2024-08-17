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AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yangın bölgesinde A Haber'e konuştu: CHP'li belediyeler görevlerini yapmakta çok yetersiz kaldı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 17.08.2024 19:59 Güncelleme: 17.08.2024 20:00
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AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yangın bölgesinde A Haber’e konuştu: CHP’li belediyeler görevlerini yapmakta çok yetersiz kaldı

3 gündür yurt genelinde devam eden orman yangınları yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, orman yangınının sürdüğü Karşıyaka’da incelemelerde bulundu. İnan burada A Haber'e yaptığı açıklamada, "Tarım Bakanlığımız her yerde mücadele ortaya koyuyor. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri görevlerini yapmakta çok yetersiz kalmış. Müdahale etmekte geç kalmış." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, orman yangınının sürdüğü Karşıyaka'da incelemelerde bulundu.

Kadir İnan, İzmirli CHP belediyesinin yangınla mücadelede yetersiz kaldığını belirtti.

Eyyüp Kadir İnan'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

İlk dakikadan itibaren tüm kurumlarımız devredeydi. Ben öncelikle ormanın kahramanlarına çok teşekkür ediyorum. Onların yürekliliği olmasa çok daha büyük sonuçları olacaktı.

"İLÇE BELEDİYELERİ GÖREVLERİNİ YAPMAKTA ÇOK YETERSİZ KALMIŞ"

Tarım Bakanlığımız her yerde mücadele ortaya koyuyor. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri görevlerini yapmakta çok yetersiz kalmış. Müdahale etmekte geç kalmış.

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