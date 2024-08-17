MHP lideri Devlet Bahçeli’den Can Atalay çıkışı: O konu tamamıyla kapanmıştır! DEM’lenmiş CHP’nin maskesi düştü...

DÜNYANIN GÖZÜ TBMM'DEYDİ

Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ın 15 Ağustos 2024 tarihinde Gazi Meclis'te yaptığı muazzam seslenişini bu kapsamda ele almak lazımdır. O gün, dünyanın gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiştir. Vatan kurtaran ve devlet kuran bir irade kudretinin Filistin davasına kucak açması, bu vesileyle Sayın Abbas'ın tarihi nitelikli konuşmasının bölgesel ve küresel yankılarının doğması hakikaten mühim ve müstesna bir gelişmedir.

"CAN ATALAY KONUSU TAMAMEN KAPANDI"

Ancak 15 Ağustos 2024 tarihinde dünyanın siyasi ve diplomasi ağırlık merkezine yerleşen, tüm dikkatleri üzerine çeken Gazi Meclis'te bir gün sonra vuku bulan hazin ve talihsiz olaylar maalesef bir gün öncesini gölgede bırakmıştır. Bu tablo son derece üzücüdür.

Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmasına rağmen TİP'li Can Atalay'ı cezaevinden çıkarıp Meclis'e taşımak isteyen siyasi provokasyon mekanizması bütün tahrik ve tertibiyle ortalığı karıştırmıştır. Kürsü masuniyetini maksatlı ve marazi şekilde çarpıtan TİP'in devlet ve millet muhalifi bir milletvekilinin nefret saçan sivri sözleri tansiyonu kanama noktasına kadar çıkarmıştır.

Fakat kahırdan lütuf doğmuş, gölgelenmiş Gazi Meclis'te şafak sökmüştür. Nitekim Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır. DEM'lenmiş CHP'nin maskesi bir kez daha düşmüştür. Anayasa'ya aykırı işlem tesis eden, kendi içtihatlarını hiçe sayan ADEM'lenayasa Mahkemesi'nin laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atılmış, kanunsuzluğa geçit verilmemiştir.