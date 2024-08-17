Başkan Erdoğan Malatyalılara seslendi: Yeni dönemde güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz

"ATACAĞIMIZ ADIMLARI GÖRÜŞTÜK"



Telefonun diğer ucundaki Erdoğan, "Malatya ile ilgili ne gibi adımlar atacağız bunların görüşmesini yaptık" ifadelerini kullandı.



"ÇOK KISA ZAMANDA İNŞALLAH MALATYA'YI ZİYARET EDECEĞİM"



Yakın bir zamanda Malatya'ya gideceğini belirten Erdoğan, "Çok kısa bir zamanda inşallah Malatya'yı ziyaret ederek yeni dönemin adımlarını sizlerle atacağız" şeklinde konuştu.



Erdoğan'ın konuşması sırasında salonda bulunanların "Allah'ına kurban Reis" dediği duyuldu.

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