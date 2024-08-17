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Başkan Erdoğan Malatyalılara seslendi: Yeni dönemde güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 13:34 Güncelleme: 17.08.2024 13:39
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Başkan Erdoğan Malatyalılara seslendi: Yeni dönemde güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefon bağlantısıyla AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı katılımcılarına seslendi. Erdoğan yakın zamanda Malatya'ya gideceğini söylerken "Yeni dönemde kongrelerle birlikte güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz, sizlere olan güvenim tamdır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak etti. Kurum burada Malatyalıları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştürdü.

"ATACAĞIMIZ ADIMLARI GÖRÜŞTÜK"

Telefonun diğer ucundaki Erdoğan, "Malatya ile ilgili ne gibi adımlar atacağız bunların görüşmesini yaptık" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KISA ZAMANDA İNŞALLAH MALATYA'YI ZİYARET EDECEĞİM"

Yakın bir zamanda Malatya'ya gideceğini belirten Erdoğan, "Çok kısa bir zamanda inşallah Malatya'yı ziyaret ederek yeni dönemin adımlarını sizlerle atacağız" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşması sırasında salonda bulunanların "Allah'ına kurban Reis" dediği duyuldu.

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