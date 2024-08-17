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Başkan Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı: Tüm şehirlerimiz afete hazır hale gelene kadar çalışacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 16:20 Güncelleme: 17.08.2024 16:26
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Başkan Erdoğan’dan 17 Ağustos mesajı: Tüm şehirlerimiz afete hazır hale gelene kadar çalışacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Erdoğan ayrıca yaptığı paylaşımda "Tüm şehirlerimizi her türlü afete daha hazırlıklı hale getirinceye dek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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