17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Aydın'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 09:30
ABONE OL
Aydın’daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Rüzgara ve arazinin sarp olmasına rağmen ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör