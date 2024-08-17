17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Mehmetçik'ten dağlarda terörist temizliği! 9 PKK'lı hain öldürüldü...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 17:47 Güncelleme: 17.08.2024 17:53
ABONE OL
Mehmetçik’ten dağlarda terörist temizliği! 9 PKK’lı hain öldürüldü...

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'çelikten pençeleri' ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör