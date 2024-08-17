Bozdoğan’daki yangında korkunç anları anlattı: Kepçeyle yangına girdim annem ve eşimi kurtardım

2 EV VE HAYVANLAR TELEF OLDU

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, Hışımlar Mahallesi'ne de ulaştı. Burada yaşayan Arslan ailesi de alevlerin arasında kaldı.Turgay Arslan, çocuklarını hızla yangın bölgesinin dışına çıkardıktan sonra riskli olmasına rağmen kepçeyle girdiği alevlerin arasından annesini ve eşini de kurtarmayı başardı.

Yangında 2 evi ve ahırları yanan ailenin bazı hayvanları da telef oldu. Turgay Arslan, , yangında neredeyse her şeylerinin yandığını, sadece 4-5 hayvanı kurtarabildiklerini söyledi.