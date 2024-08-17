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Bozdoğan'daki yangında korkunç anları anlattı: Kepçeyle yangına girdim annem ve eşimi kurtardım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 17:12 Güncelleme: 17.08.2024 17:16
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Bozdoğan’daki yangında korkunç anları anlattı: Kepçeyle yangına girdim annem ve eşimi kurtardım

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin sıçramasıyla evini ve hayvanlarını kaybeden Turgay Arslan isimli vatandaş yaşadıklarını anlattı. Canlarını zor kurtardıklarını söyleyen Arslan "Kepçeyle yangına girerek annemi ve eşimi kurtardım" dedi. İşte detaylar...

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınında 2 evi ve ahırları yanan, bazı hayvanları da telef olan çift, yaşadıklarını anlattı. Alhisar Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.

2 EV VE HAYVANLAR TELEF OLDU

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, Hışımlar Mahallesi'ne de ulaştı. Burada yaşayan Arslan ailesi de alevlerin arasında kaldı.Turgay Arslan, çocuklarını hızla yangın bölgesinin dışına çıkardıktan sonra riskli olmasına rağmen kepçeyle girdiği alevlerin arasından annesini ve eşini de kurtarmayı başardı.

Yangında 2 evi ve ahırları yanan ailenin bazı hayvanları da telef oldu. Turgay Arslan, , yangında neredeyse her şeylerinin yandığını, sadece 4-5 hayvanı kurtarabildiklerini söyledi.

"KEPÇEYLE YANGINA GİREREK ANNEMİ VE EŞİMİ KURTARDIM"

Çok üzgün olduğunu belirten Arslan, "Yangın anında kendimiz ateşin içinde kaldık, her tarafımız çevrildi. 3-4 saat sonra çıktık kepçeyle kurtardık birçok şeyi. Canımızı zor kurtardık. Çocuklarımı kurtardım geri döneyim dedim salmadılar. Kepçeyle yangına girerek annemi ve eşimi kurtardım." dedi.

"EVİMİZİN HER ŞEYİ YENİYDİ"

Hiçbir şeylerinin kalmadığını belirten eşi Ebru Arslan da "Evimizin her şeyi yeniydi. Diyecek hiçbir şeyimiz yok, sözün bittiği yer. Böyleyim işte çaresiz, evim yandı, kül oldu, her şeyim yandı, hayvanlarım yandı." diye konuştu.

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