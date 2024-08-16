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On binlerce öğretmeni ilgilendiriyor! Mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 21:46
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On binlerce öğretmeni ilgilendiriyor! Mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı

Sağlık ve aile birliği gibi nedenler dolayısıyla çok sayıda öğretmenin başvurduğu mazerete bağlı atama sonuçlarını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin taleplerinin, eğitim kurumlarının ihtiyacı da göz önünde bulundurularak karşılanmasının sağlanacağı kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aile birliği ve sağlık gibi mazereti bulunan öğretmenlerin, tercihleri doğrultusunda, hizmet puanına göre atamaları büyük oranda gerçekleşti.

Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı.Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı.

SONUÇLARA NEREDEN BAKILIR?

Atama sonuçlarına "https://personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Açıklamada, ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin taleplerinin, eğitim kurumlarının ihtiyacı da göz önünde bulundurularak karşılanmasının sağlanacağı bildirildi.

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