Bakan Uraloğlu’ndan önemli açıklamalar! Türkiye ile Instagram süreçte neler görüştü? TikTok hakkında çarpıcı yanıt

ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİNDE NASIL BİR SÜREÇ İŞLEDİ?

"Adana'daki mahkemenin verdiği bir erişimin engellenmesi kararı var. Burada bakanlığımızın ya da BTK'nın inisiyatifi yok. Yargısal bir süreç. Diyor ki bildirdikten sonra dört saat içerisinde erişime engel gelir. Hani oradaki haklıdır, değildir. Öyle bir muhakeme yapma yetkimiz yok.

Ben bu kararla beraber böyle bir oyun platformunun olduğu Türkiye'de 15 milyona yakın takipçisinin kullanıcısının olduğunu gördüm ve mahkemenin kararlarını inceledikten sonra da mahkemenin kararını inceledikten sonra sonra arkadaşlarımla karşımıza çıkan görsellerin ya da bu karar gereğini gerektiren görsellerin ne olduğunu sorduğumda gerçekten ben biraz dehşete kapıldığımı söyleyebilirim.

Yani hani siz gerçekten çok meraklı değil ve karşınıza sadece çıkan platformda ya da ekranda kalıyorsanız çok sıkıntı değil. Ama biraz meraklıysanız sizi alıp götürebiliyor ve orada 6-16 yaş olmasına rağmen bir yaş teyidi yok. Hani sistemin böyle bir kurgusu yok. Yani 10 yaşında da olsa 8 yaşında da olsa eğer ben 16'yım diyorsa sistem otomatikman devam ediyor.

Tabi öncelikle orada hani hiçbir insanımız hayatını kaybetmedi. Çok şükür. Hani olabilirdi. Çünkü bir bıçak ve baltayla beraber çıkmış. Tabi burada BTK'nın doğrudan bir yetkisi yok ama BTK'da normal bir mahkemeye müracaat edebilir. Yaptığı bazı tespitler noktasında. Biz de bundan sonra bunları daha yakın takibe aldık.

Daha yakın takibi aldık ve bu anlamda da biz hani erişime engel getirme noktasında öncelikle uyarıp düzeltmesini istiyoruz, mutlaka bunu yapıyoruz. Sonrasında da uygulama yapacağız. Bu da dediğim gibi bizim yetkilerimiz var, mahkemelerin yetkileri var. Daha sıkı takip edeceğiz diyebilirim."

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Bundan sonra artık daha net bir şekilde takip edeceğiz, etmeye başladık. Ve bütün uyarılarımızı yapıp, belki şunu daha doğru yapmak gerekir hani öz eleştiri yapalım. Kamuoyumuzu birazcık daha şeffaf ve birazcık daha böyle detaylı bilgilendirmemizde fayda olabiliyor.

Hani böyle bir an kapattık değil, bak arkadaş şunu uyardık biz bununla ilgili süreçi takip ediyoruz bilginiz olsun gibi. Böyle bir duruma da gidebilir. Gidememesi için uğraşıyoruz ama gidebilir. Bilin hani şeklinde.

Toplumun hazırlanması için. Bunu arkadaşlarımızla da kendi içimizde tartıştık ki doğrusu o olur. Hani burayla ilgili dediğim gibi o veya bir başkasıyla ilgili şu anda kapatmaya yönelik bir sürecimiz yok ama yakın takibimiz, sıkı takibimiz var.

Ben bazen arkadaşlara diyorum ki benim şu dediğiniz şeyler çok karşıma çıkmıyor. Diyorlar ki siz onu çok aratmıyorsunuz da çıkmıyor karşınıza. Dolayısıyla bizim karşımıza çıkmamış olması orada olmadığı anlamına da gelmiyor işin açıkçası.

Dünyada sosyal ağ kullanımı %66, Türkiye'de %87. Bu da enteresan bir rakam olmuş. Kullanıcı süresi 6,5 saat dünyada, bizde 7 saat. O da yüksek. Aktif sosyal medya kullanıcı sayısı dünyada 4,7 milyar. Türkiye'de 57,5. Nüfusun %70'si en az bir sosyal medya ağı kullanıyormuş. Çok ciddi bir rakam.

Şunu da biz beraberce tartışmalıyız, toplum olarak tartışmalıyız. Mesela rakamları biraz önce gördük. Yani 60 milyona varan rakamlar var. Gerçekten hepimizi rahatsız eden sosyal medya platformlarında biz şunu yapabilir miyiz?

Arkadaş bak sen iyi gitmiyorsun, biz 1 milyon kullanıcı olarak senin hesabını askıya aldık. Bundan büyük yaptırım olabilir mi? Bunu diyebilsek esasında. Bizim hiç erişim engeline yetkimizi kullanmamıza gerek kalmaz. Orada da bir hissiyat var. Bakın siz dediniz Roblox'u kullanan arkadaşlarım çocuklarının kullandığını bilmiyor dediniz.

Benzer şeylerle ben de karşılaştım. O zaman çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkacağız. Kendimize de sahip çıkacağız. Yani onun için bence birazcık daha farkındalık oluşturmamızda fayda var. Bir de az önce bahsetmiştiniz, sanırım temsilci ataması sürecine dair bir durum. Hangi süreclerde kim ne atadı? Şu anda Türkiye'de bütün sosyal medya platformlarının 8 tanesinin bizim muhataplığımız olan, ne diyelim, yetkililerde temsilcisi var hepsinin.

En son X atamıştı. Son yasal mevzuat doğrultusunda tüm temsilciler atandı, yasal muhataplarınız var. Kesinlikle. İnstagram'da da bu muhatapla görüştünüz ve belli bir noktaya geldi.