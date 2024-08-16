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Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 27 Ekim'de yapılacak

AA ahaber.com.tr
Giriş: 16.08.2024 23:05
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Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 27 Ekim’de yapılacak

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2024-TR-YÖS/2), 27 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınava başvurular, 16 Ağustos-2 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar sınava ÖSYM'nin "https://tryos.osym.gov.tr" adresinden başvuracak.

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