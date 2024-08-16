İstanbul’a hayat verecek proje: Tersane İstanbul! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Hazinemize 1 milyar 346 milyon dolar kazandıracak!

"SON 22 YILDA İSTANBUL ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 1 TRİLYON 184 MİLYAR 556 MİLYON LİRALIK YATIRIM"

Tersane İstanbul Projesi'ni hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli bir kazanım olarak gördüğünü dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi simge yapılarıyla, dört mevsim İstanbullular için popüler bir kültür-sanat etkinlikleri merkezi olacağına inanıyorum. Bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisiyle gerek İstanbullular gerek yerli ve yabancı turistler için bir çekim noktası haline gelecektir. Binlerce kişiye istihdam oluşturacak ve milyonlarca ziyaretçi ağırlayacaktır. İstanbul'un ulaşım ağının gelişmiş olması da turizm faaliyetlerinin gelişmesi açısından çok önemlidir. Ulaşım, seyahati mümkün kılar ve ulaşım sistemlerinin gelişimi turizm ve ticareti canlandırır."

Uraloğlu, son 22 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 1 trilyon 184 milyar 556 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Kulesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir otoyolları ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi dev yatırımları hayata geçirerek İstanbul'u modern ve efektif bir ulaşım altyapısı ile hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık." diye konuştu.