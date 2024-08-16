16 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Türkiye'den İsrailli alçak bakan Katz'ın skandal paylaşımına peş peşe tepkiler: Faşist bir yalancı!

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 20:16 Güncelleme: 16.08.2024 20:46
ABONE OL
Türkiye’den İsrailli alçak bakan Katz’ın skandal paylaşımına peş peşe tepkiler: Faşist bir yalancı!

Türkiye'den terör devleti İsrail'in katil bakanı Katz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve şehit İsmail Haniye iftirasına peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki insanlık dışı sivil soykırım bitmek bilmeyen terör devleti İsrail'in alçak bakanı Katz'ın sosyal medya üzerinden dolaşıma soktuğu yalanların ardı arkası kesilmiyor.

(KATİLLER) İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu(KATİLLER) İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Soykırımcı İsrail'in bakanı Katz sosyal medya hesabından yeni bir alçaklığa daha imza attı.

BAŞKAN ERDOĞAN, HANİYE'NİN OĞULLARINI KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan'ın suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi İstanbul'da kabul etmesi, soykırımcı Katz'da hazımsızlığa neden oldu.

ALÇAKTAN ALÇAK İFTİRA

Terör devletinin sözcüsü Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı alçak iftira ile hedef almaya çalıştı.

Katz paylaşımında, "Bu hafta, Recep Tayyip Erdoğan ile babalarının adına Türk banka hesaplarında tutulan 3 milyar doları talep eden İsmail Haniye'nin oğulları arasında bir anlaşmazlık çıktı. Erdoğan, fonları serbest bırakmayı reddetti." İfadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı İsrailli hadsiz bakan Katz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Şehit İsmail Haniye üzerinden yaptığı provokasyonlara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı: İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Şehit İsmail Haniye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır.

Dikkatleri Gazze'de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'nin Türk bankalarındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık servetini Haniye'nin oğullarına devretmeyi reddetti" iddiası doğru değildir. İsrail suikastı sonucu İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, iddia edildiği gibi Türk bankalarında bir birikimi bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam'ı kabul etmiş, Haniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletmiştir. Kabul sırasında İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın iddia ettiği gibi bir konu kesinlikle gündeme gelmemiştir.İsrail'in Filistin'deki soykırımını meşru göstermek ve dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör