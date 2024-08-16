Türkiye’den İsrailli alçak bakan Katz’ın skandal paylaşımına peş peşe tepkiler: Faşist bir yalancı!

ALÇAKTAN ALÇAK İFTİRA



Terör devletinin sözcüsü Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı alçak iftira ile hedef almaya çalıştı.



Katz paylaşımında, "Bu hafta, Recep Tayyip Erdoğan ile babalarının adına Türk banka hesaplarında tutulan 3 milyar doları talep eden İsmail Haniye'nin oğulları arasında bir anlaşmazlık çıktı. Erdoğan, fonları serbest bırakmayı reddetti." İfadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Şehit İsmail Haniye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır.



Dikkatleri Gazze'de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi… — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 16, 2024

Dışişleri Bakanlığı İsrailli hadsiz bakan Katz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Şehit İsmail Haniye üzerinden yaptığı provokasyonlara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı: İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Şehit İsmail Haniye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır.

Dikkatleri Gazze'de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir.