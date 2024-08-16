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MSB duyurdu: 1 terörist daha teslim oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 16.08.2024 17:55
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MSB duyurdu: 1 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanından kaçan 1 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

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