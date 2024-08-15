Türkiye'deki en pahalı ulaşım CHP'li belediyelerde! Hani ulaşım sorununu çözecektiniz!
Türkiye'nin 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı ulaşım hizmetini CHP'li belediyeler sağlıyor. AK Parti'li büyükşehir belediyeleri 10 – 11 lira arasında ulaşım sağlarken, CHP'li büyükşehir belediyelerin fiyatları bunların 2 katından fazla seyrediyor.
Seçimden önce asgari ücretliye 52 tam bilet vereceğini ve ulaşım esnafına destek vereceğini vadeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıların ücretsiz aktarma hakkını elinden almıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 5 yıl önce dile getirdiği "İstanbul'da ulaşım sorununu çözeceğiz, ucuzlatacağız, hayatı kolaylaştıracağız" vaadini bir türlü hayata geçirmedi.
ABB iştiraki olan EGO'nun 400 milyon lira zarar ettiğini öne sürerek toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldığını açıkladı.
Son zamla birlikte tam bilet 15 liradan 21 liraya, öğrenci bileti de 7,5 liradan 10,5 lira çıktı. Bu zamlarla birlikte Ankara'da CHP'li Yavaş döneminde ulaşıma yüzde 740 zam yapılmış oldu.
Seçimden önce, 12 yaş altı çocuklara, belediye hizmetlerinde çalışan gönüllülere ücretsiz, 25 yaş altı gençlere ise yüzde 40 indirim, aylık öğrenci abonmanının 50 lira olması gibi birçok söz veren CHP'li İmamoğlu da vaatlerini tutmadı. Yapılan son zamla İstanbul'da ulaşımın 17,7 liradan 20 liraya yükseldi. Diğer CHP belediyelerinde de durum farklı değil.
CHP'Lİ BELEDİYELERDE ULAŞIM AK PARTİ'NİN İKİ KATI
Ulaşım zammı konusunu yarışa girişen CHP'li belediyeler arasında liderlik Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde. Tam biniş ücretinin 23 lira olduğu Muğla'yı 21,5 lira ile Adana ve 21 lira ile Ankara izliyor.
AK Parti'li Büyükşehir Belediyeleri ise yarı fiyatına hizmet vermeyi sürdürüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 10 lira tam bilet ücreti ile Türkiye'nin en ucuz ulaşımını sağlıyor. Sakarya'da 11, Konya'da ise 13 lira ile yolculuk yapmak mümkün.
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