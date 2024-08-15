Türkiye’deki en pahalı ulaşım CHP’li belediyelerde! Hani ulaşım sorununu çözecektiniz!

Seçimden önce, 12 yaş altı çocuklara, belediye hizmetlerinde çalışan gönüllülere ücretsiz, 25 yaş altı gençlere ise yüzde 40 indirim, aylık öğrenci abonmanının 50 lira olması gibi birçok söz veren CHP'li İmamoğlu da vaatlerini tutmadı. Yapılan son zamla İstanbul'da ulaşımın 17,7 liradan 20 liraya yükseldi. Diğer CHP belediyelerinde de durum farklı değil.