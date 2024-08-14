CHP’li belediyeler işçi düşmanlığı yapıyor! 31 Mart öncesi verdikleri sözleri unuttular

Tugay son olarak memurlara 17 bin liralık teklif götürdü. Sendika Tugay'ın teklifi için referandum kararı aldı. Sandıktan hayır kararı çıktı. Tugay'ın emek düşmanı yaklaşmından işçiler de nasibini aldı. Göreve gelir gelmez seçime kısa süre kala işe alındıklarını iddia ettiği 196 işçiyi kapı önüne koydu. İşçiler direniş kararı aldı. Tugay kendisini adeta gölge gibi takip eden işçilerin direnişine ancak 35 gün dayanabildi. Sonunda işe geri almak zorunda kaldı.