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Haberler Galeri CHP'li belediyeler işçi düşmanlığı yapıyor! 31 Mart öncesi verdikleri sözleri unuttular

CHP'li belediyeler işçi düşmanlığı yapıyor! 31 Mart öncesi verdikleri sözleri unuttular

31 Mart'ta yapılan yerel seçimler öncesi sendikaların kapısına giderek "Emek en yüce değerdir" diye meydanlarda boy gösteren CHP'liler, seçim sonrası verdikleri sözleri unutarak işçi düşmanı yüzünü gösterdi. 1 Mayıs'ta meydanlarda şov yapan CHP'li başkanlar, koltuklarına oturur oturmaz gözünü işçilerin maaşlarına dikti.

Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:11
CHP’li belediyeler işçi düşmanlığı yapıyor! 31 Mart öncesi verdikleri sözleri unuttular

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte CHP'li 28 ilçe belediye başkanı ağız birliği yaparak memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatlarını yasal sınıra çekme kararı aldı.


Bazı belediyelerde memurların maaşlarında 8 ila 15 bin lira arasında değişen oranlarda kesintilere gidildi.

CHP’li belediyeler işçi düşmanlığı yapıyor! 31 Mart öncesi verdikleri sözleri unuttular

Secim öncesi "Herkes rahat olsun. Kimsenin ekmeği ile oynamayacağız" diyenler de ilk tırpanı belediye bünyesinde çalışan işçilere vurdu. İzmir'de yüzlerce işçi cep telefonlarına gelen mesajlarla kendisini kapı önünde buldu. Yaşananlar bu nasıl emek dostu dedirtti.

CHP’li belediyeler işçi düşmanlığı yapıyor! 31 Mart öncesi verdikleri sözleri unuttular

İŞTE EMEK DÜŞMANI BELEDİYELER

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Başkan Cemil Tugay belediyede görev yapan 6 bin 300 memurun maaşları ile birlikte yatan sosyal denge tazminatında yasal sınırı gerekçe göstererek 8 bin liralık kesintiye gitti. Binlerce memur mağdur oldu. Bu arada eylemler sırasında kamu mallarına zarar verdikleri gerekçesi ile 7 memur görevlerinden uzaklaştırıldı.

CHP’li belediyeler işçi düşmanlığı yapıyor! 31 Mart öncesi verdikleri sözleri unuttular

Tugay son olarak memurlara 17 bin liralık teklif götürdü. Sendika Tugay'ın teklifi için referandum kararı aldı. Sandıktan hayır kararı çıktı. Tugay'ın emek düşmanı yaklaşmından işçiler de nasibini aldı. Göreve gelir gelmez seçime kısa süre kala işe alındıklarını iddia ettiği 196 işçiyi kapı önüne koydu. İşçiler direniş kararı aldı. Tugay kendisini adeta gölge gibi takip eden işçilerin direnişine ancak 35 gün dayanabildi. Sonunda işe geri almak zorunda kaldı.

CHP’li belediyeler işçi düşmanlığı yapıyor! 31 Mart öncesi verdikleri sözleri unuttular

KARŞIYAKA BELEDİYESİ
Cemil Tugay'dan boşalan koltuğa oturan Behice Yıldız Ünsal, borç batağına saplanmış bir belediye ile karşı karşıya kaldı. Belediye şirketi Kent A.Ş'de işçiler 36 aydır maaşlarını taksit taksit aldıkları için geçtiğimiz günlerde belediyeye ait kafe ve restoranlarda 2 gün süreyle iş bıraktı. Ünsal'ın talimatı ile eylemlere katılan 93 şirket personeli kamu zararına neden oldukları gerekçesi ile tazminatsız olarak işten atıldı. Taksit taksit aldıkları maaşlar nedeniyle tefecilerin eline düşen, ev kiralarını dahi ödeyemeyen işçiler belediye önünde eylem başlattı.