14 Ağustos 2024, Çarşamba
CHP'li belediyeler işçi düşmanlığı yapıyor! 31 Mart öncesi verdikleri sözleri unuttular
31 Mart'ta yapılan yerel seçimler öncesi sendikaların kapısına giderek "Emek en yüce değerdir" diye meydanlarda boy gösteren CHP'liler, seçim sonrası verdikleri sözleri unutarak işçi düşmanı yüzünü gösterdi. 1 Mayıs'ta meydanlarda şov yapan CHP'li başkanlar, koltuklarına oturur oturmaz gözünü işçilerin maaşlarına dikti.
Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:11