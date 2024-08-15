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Son dakika | Özgür Özel Gazze oturumuna neden katılmadı? Nedeni belli oldu: Ayağı kırılmış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 16:44
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Son dakika | Özgür Özel Gazze oturumuna neden katılmadı? Nedeni belli oldu: Ayağı kırılmış

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaşadığı bir talihsizlik sonucu ayağı kırıldı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özel'in sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek" dedi.

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