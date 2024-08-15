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Haberler Galeri Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM'de dünyaya seslendi! Başkan Erdoğan liderliğinde Genel Kurul'dan tam destek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM'de dünyaya seslendi! Başkan Erdoğan liderliğinde Genel Kurul'dan tam destek

Aylardır İsrail'in katliamı altında hayat mücadelesi veren Gazze'nin en büyük sesi olan Türkiye, katil Netanyahu'nun yaptığı soykırımı dünyaya anlatmak üzere Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı TBMM Genel kuruluna davet etti. Gazi Meclis'te tüm siyasi partilerin temsilcileri tarafından karşılanan Filistin Başkanı Mahmud Abbas'a verilen destek kamuoyu tarafından tam aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.08.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:13
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM’de dünyaya seslendi! Başkan Erdoğan liderliğinde Genel Kurul’dan tam destek
TBMM Genel Kurulu, Filistin Konulu Olağanüstü Oturum için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM’de dünyaya seslendi! Başkan Erdoğan liderliğinde Genel Kurul’dan tam destek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM’de dünyaya seslendi! Başkan Erdoğan liderliğinde Genel Kurul’dan tam destek

HANİYE UNUTULMADI

Başkanlık divanı ve milletvekillerinin oturduğu sıralara Filistin ve Türk bayraklarının yer aldığı atkılar bırakıldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM’de dünyaya seslendi! Başkan Erdoğan liderliğinde Genel Kurul’dan tam destek

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDEKİ TÜRKİYE'NİN DURUŞUNU TAKDİR EDİYORUZ"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul'a hitabında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarını savunan duruşunu takdir ediyoruz. Gazze'de halkımıza on binlerce ton insani yardım gönderen Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM’de dünyaya seslendi! Başkan Erdoğan liderliğinde Genel Kurul’dan tam destek

Abbas, "Dimdik durmaya devam edeceğiz ve topraklarımızdan ayrılmayacağız. Halkımız ne olursa olsun oradaki gaspçıları defedecektir. Filistin'in birliği için çalışıyoruz, zaferin en doğru yolu da birliğimizden geçiyor. Türkiye başta olmak üzere bize destek verenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.