Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM’de dünyaya seslendi! Başkan Erdoğan liderliğinde Genel Kurul’dan tam destek

Abbas, "Dimdik durmaya devam edeceğiz ve topraklarımızdan ayrılmayacağız. Halkımız ne olursa olsun oradaki gaspçıları defedecektir. Filistin'in birliği için çalışıyoruz, zaferin en doğru yolu da birliğimizden geçiyor. Türkiye başta olmak üzere bize destek verenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.