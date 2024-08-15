15 Ağustos 2024, Perşembe
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM'de dünyaya seslendi! Başkan Erdoğan liderliğinde Genel Kurul'dan tam destek
Aylardır İsrail'in katliamı altında hayat mücadelesi veren Gazze'nin en büyük sesi olan Türkiye, katil Netanyahu'nun yaptığı soykırımı dünyaya anlatmak üzere Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı TBMM Genel kuruluna davet etti. Gazi Meclis'te tüm siyasi partilerin temsilcileri tarafından karşılanan Filistin Başkanı Mahmud Abbas'a verilen destek kamuoyu tarafından tam aldı.
Giriş Tarihi: 15.08.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:13