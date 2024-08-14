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Muşlu ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 12:57
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Muşlu ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

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