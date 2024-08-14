Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’de

BAŞKAN ERDOĞAN LOCADAN DİNLEYECEK

Başkan Erdoğan da Abbas'ın konuşmasını Genel Kurul Salonu'nda kendisine ayrılan locadan dinleyecek. Genel Kurul özel toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şeref Holü'ndeki Filistin temalı fotoğraf sergisini ziyaret edecek. Sergide bir süre önce İsrail'in İran'da şehit ettiği Hamas Lideri İsmail Haniye'ye ait fotoğraflar da yer alacak.

KUŞ UÇURTULMAYACAK

Abbas'ın ziyareti nedeniyle TBMM'de sıkı güvenlik önlemleri alındı. Abbas için devlet başkanlarına uygulanan A protokol güvenlik önlemleri devreye sokuldu. Özel davetliler dışında ziyarete kapalı olacak olan TBMM'de hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

BUGÜNE KADAR 55 YABANCI LİDER KONUŞTU

TBMM bugüne kadar 55 yabancı devlet başkanı ve lider Genel Kurul'a hitap etti. Bunlar arasında; KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Almanya Cumhurbaşkanı Crhistian Wulff, ABD Başkanları Barack Obama, Bill Clinton, Azerbaycan Devlet Başkanları Ebulfeyz Elçibey, Haydar Aliyev, İlham Aliyev, Gürcistan Devlet Başkanı Euard Shcvardnadze, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref ve Ürdün Kralı Hüseyin Abdullah Bin Ali gibi isimler yer alıyor.

ÜÇÜNCÜ KEZ KONUŞACAK

Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas TBMM'de üçüncü kez konuşma yapmış olacak. Abbas daha önce de Filistin Cumhurbaşkanı ve Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı sıfatlarıyla iki kez konuşma yapmıştı.