Arabuluculuğun adresi Türkiye! Ankara’daki Etiyopya-Somali görüşmelerinin ikinci turu tamamlandı | Üçüncü tur ne zaman? Bakan Fidan tarih verdi

Etiyopya ve Somali arasında yaşanan gerilim için Türkiye harekete geçti. Arabulucuk diplomasisi ,ile dünyaya örnek gösterilen Türkiye Etiyopya ve Somali arasındaki anlaşmazlığın çözülmesi için 2. tur görüşmelerinin de adresi oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınmıştı.

ERDOĞAN'DAN "BARIŞ" TALİMATI

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin önemini vurgularken Somali'nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye'nin gayretlerine devam edeceğini, iki ülke arasında uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşen ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.

Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ile Somali heyetlerinin Ankara'daki görüşmesi Dışişleri Bakanlığı'nda devam ediyor.

Diplomatik kaynaklar, Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelerin bakanlıkta sürdüğünü belirtti.