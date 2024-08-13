Arabuluculuğun adresi Türkiye! Ankara'daki Etiyopya-Somali görüşmelerinin ikinci turu tamamlandı | Üçüncü tur ne zaman? Bakan Fidan tarih verdi
Arabuluculukta dünyaya örnek gösterilen Türkiye bu kez Somali ve Etiyopya için devreye girdi. Tarafların talebi üzerine barış için harekete geçen Türkiye 2. tur görüşmelerine ev sahipliği yaptı. Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelerin ikinci turu tamamlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ilk tura kıyasla çok daha fazla sayıda konuyu, çok daha kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını söyledi. Üçüncü tur 17 Eylül'de Ankara'da yapılacak.
Etiyopya ve Somali arasında yaşanan gerilim için Türkiye harekete geçti. Arabulucuk diplomasisi ,ile dünyaya örnek gösterilen Türkiye Etiyopya ve Somali arasındaki anlaşmazlığın çözülmesi için 2. tur görüşmelerinin de adresi oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınmıştı.
ERDOĞAN'DAN "BARIŞ" TALİMATI
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin önemini vurgularken Somali'nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye'nin gayretlerine devam edeceğini, iki ülke arasında uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşen ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.
Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ile Somali heyetlerinin Ankara'daki görüşmesi Dışişleri Bakanlığı'nda devam ediyor.
Diplomatik kaynaklar, Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelerin bakanlıkta sürdüğünü belirtti.
"MEKİK DİPLOMASİSİ" YÜRÜTÜLÜYOR
Tarafların karşılıklı bir araya gelmediğini aktaran kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın koordinasyonunda, Türkiye heyetinin "mekik diplomasisi" yürüttüğünün altını çizdi.
Kaynaklar, taraflarla ayrı ayrı görüşüldüğünü bildirerek, tarafların ortak bir anlayış çerçevesinde uzlaştırılmaya çalışıldığını ve bunun "uzun bir süreç" olduğunu kaydetti.
KRİZLERİN ÇÖZÜM ADRESİ TÜRKİYE
A Haber muhabiri Kübra Bal konu ile ilgili detayları aktardı.
Krizleri çözen ülke Türkiye bir kez daha arabulucu rolünü üstlendi. Etiyopya ile Somali arasında yürütülen Ankara süreci kapsamında ikinci tur, Ankara'da gerçekleşecek. İki ülke heyeti uzlaşı sağlamak adına bir araya gelecek..
Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Etiyopya ile Somali arasındaki ihtilafa dair Türkiye'nin desteğini istemesi ile ilgili Başkan Erdoğan'a mektup yazmasının ardından, Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetleriyle başlayan süreç devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Etiyopya ziyaretinde Başbakan Ahmed tarafından kabulü ve sonrasında Somali tarafıyla da en üst düzeyde yürütülen temasların sonucunda, ikinci tur görüşmeleri daha erken bir tarihe çekilerek 2 Eylül yerine bugün Ankara'da yapılması kararlaştırıldı.
ETİYOPYA-SOMALİ ARASINDA YAŞANAN GERİLİME DAİR
Etiyopya, dünyada denize erişimi olmayan en büyük nüfusa sahip ülke. Eritre'nin 1991'de fiilen Etiyopya'dan ayrılması ve 1993'te hukuken bağımsızlığını kazanmasıyla denize erişimini kaybeden Etiyopya, ekonomik nedenlerle Kızıldeniz'e erişim konusunu gündemde tutmuş, Somaliland ile 1 Ocak'ta bu yönde bir Mutabakat Muhtırası imzalamıştı.
Söz konusu muhtıra, Somaliland'ın tanınması vaadini içermesi nedeniyle Somali'nin ve uluslararası toplumun ciddi tepkisini çekmişti. Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.
Somali hükümeti ise Etiyopya'nın, Somaliland ile denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.
Arap Birliği ve Afrika Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasında denize erişim işbirliğine yönelik "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurmuştu.
Etiyopya ile Somali Dışişleri Bakanları, iki ülke arasındaki krizin çözümünü teminen 9-10 Mart'da Nairobi'de bir araya getirilirken, iki ülke arasında yapılan dolaylı müzakerelerden bir sonuç alınamamıştı.
ANKARA DEVREYE GİRDİ!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise diplomatik sürecin devamı olarak Somali ve Etiyopya'nın ihtiyaç, kaygı ve yaklaşımlarının dikkate alınarak gerçekleştirilecek arabuluculuk faaliyetleri kapsamında Etiyopya ve Somalili muhataplarıyla görüşmeler yapmış, iki ülke dışişleri bakanlarını 1 Temmuz'da Ankara'da ağırlamıştı.
Aylar sonra iki ülkenin dışişleri bakanları, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde aynı fotoğraf karesinde yer alırken, toplantı sonucunda taraflar aralarındaki meseleyi "barışçıl şekilde" çözme yönündeki niyetlerini ortak açıklamayla kayda geçirmiş ve 2 Eylül'de Ankara'da yeniden bir araya gelmeyi taahhüt etmişti.
Türkiye'nin bölgede artan gerilime karşı krizin çözümünü teminen taraflar arasında sürdürülebilir bir diyalog kanalı açması, uluslararası toplum tarafından takdirle karşılanırken, Türkiye 1 Temmuz'dan bu yana bölge ülkeleriyle de temaslarını sürdürmüş ve söz konusu ülkelerin sürece desteğini almıştı.
GÖRÜŞMELERİN İKİNCİ TURU TAMAMLANDI
Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelerin ikinci turu tamamlandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamada ilk tura kıyasla çok daha fazla sayıda konuyu, çok daha kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını söyledi.
Bakan Fidan, "Üçüncü tur için 17 Eylül'de Ankara'da yeniden bir araya geleceğiz" dedi.
Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ile Somali heyetlerinin Ankara'daki görüşmesi dün Dışişleri Bakanlığı'nda başlamıştı.
Diplomatik kaynaklar, tarafların karşılıklı bir araya gelmediğini, Fidan'ın koordinasyonunda, Türkiye heyetinin "mekik diplomasisi" yürüttüğünü belirtmişti.
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