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TBMM Can Atalay için toplanıyor! Tarih belli oldu! Numan Kurtulmuş'tan çağrı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 14:11 Güncelleme: 13.08.2024 14:38
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TBMM Can Atalay için toplanıyor! Tarih belli oldu! Numan Kurtulmuş’tan çağrı...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine Genel Kurulu 16 Ağustos Cuma günü toplantıya çağırdı. Toplantıda Can Atalay ile ilgili karar alınması bekleniyor.

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