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Ahmet Ersagun Yücel kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel'in hayatı ve kariyeri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 14:52
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Ahmet Ersagun Yücel kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel’in hayatı ve kariyeri...

Ahmet Ersagun Yücel kimdir sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Yücel, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Seçimler sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili olarak göreve başlamıştır. Peki Ahmet Ersagun Yücel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ahmet Ersagun Yücel, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Seçimler sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstanbul Milletvekili olarak görevine başlamıştır. Peki, Ahmet Ersagun Yücel kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel'in biyografisi..

AHMET ERSAN YÜCEL KİMDİR?

Ahmet Ersagun Yücel, 18 Temmuz 1972 tarihinde Osmaniye'de doğmuştur. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Serigrafi bölümünde tamamlamış, ardından New York Üniversitesi'nde reklam ve pazarlama üzerine eğitim almıştır.

Yücel, ayrıca California Newport Üniversitesi'nde işletme ve pazarlama alanında yüksek lisans yapmıştır.

Evli ve üç çocuk babası olan Yücel, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Seçimler sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak göreve başlamıştır.

Partisinden İstifa Etti

22 Temmuz 2024 tarihinde ise İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, partisinden ayrıldığını açıkladı.

Yücel paylaşımında şöyle dedi:

"Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti'den istifa ettiğimi bildirmek isterim."

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