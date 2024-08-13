Ahmet Ersagun Yücel kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel’in hayatı ve kariyeri...

Partisinden İstifa Etti

22 Temmuz 2024 tarihinde ise İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, partisinden ayrıldığını açıkladı.

Yücel paylaşımında şöyle dedi:

"Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti'den istifa ettiğimi bildirmek isterim."