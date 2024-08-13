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Seyithan İzsiz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in hayatı ve kariyeri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 14:54
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Seyithan İzsiz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz’in hayatı ve kariyeri...

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz’in hayatı ve kariyeri merak edilenler arasında yerini aldı. Arama motorlarında "Seyithan İzsiz kimdir?", "Seyithan İzsiz kaç yaşında, ne iş yapıyor?" soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz’in biyografisi...

Seyithan İzsiz kimdir sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Seyithan İzsiz 1976 yılında Van'ın Çatak ilçesinde dünyaya gelmiştir. Peki Seyithan İzsiz kimdir, kaç yaşında, nereli?

SEYİTHAN İZSİZ KİMDİR?

Seyithan İzsiz, 1976 yılında Van'ın Çatak ilçesinde dünyaya gelmiştir. İş insanı ve siyaset bilimcisi olarak tanınan İzsiz, İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimini tamamlamış, yüksek lisansını ise İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Seyithan İzsiz, 2014 yılında Beylikdüzü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, 2018 yılında milletvekili aday adaylığı ve 2019 yılında Esenyurt Belediye Başkan aday adaylığı gibi önemli siyasi pozisyonlarda bulunmuştur.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ!

28. Dönemde İyi Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili olarak görev yaparken 14 Haziran 2024 tarihinde partisinden istifasını duyurdu.
İzsiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkez sağa yeni bir anlayış ve heyecan getirmek üzere kurulan İYİ Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını belirtti.

Genel seçim sonrası İYİ Parti'de yaşanan gelişmeleri hatırlatan İzsiz, şu ifadeleri kullandı:

"Genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre, yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını, sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim. Siyasetçi, nesillerin hayatını müspet yönde etkileyip değiştirecek kılavuz olmalıdır. Merhum Cemil Meriç'in dediği gibi, kürenin kanunu hareket, insanının kanunu hürriyettir. Dünya dönüşüyle, siyaset ve insan duruşuyla anlamlı ve açıklayıcıdır. Bu itibarla İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım."

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