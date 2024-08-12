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Şırnak Silopi'de maden ocağına ait minibüste patlama! Ölü ve yaralılar var | Bakan Yerlikaya'dan açıklama: "Husumetten... "

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 12.08.2024 17:31 Güncelleme: 12.08.2024 18:11
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Şırnak Silopi’de maden ocağına ait minibüste patlama! Ölü ve yaralılar var | Bakan Yerlikaya’dan açıklama: Husumetten...

Şırnak'ın Silopi ilçesi Siyahkaya bölgesinde seyir halindeki maden ocağına ait minibüste meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2’si ağır 8 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamayla ilgili sosyal medya hesabından flaş açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Silopi ilçesi Cudi Dağı eteklerindeki Siyahkaya bölgesi mevkisinde, bölgedeki bir maden ocağına ait seyir halindeki minibüste patlama meydana geldi.

Şırnak Silopi'de maden ocağına ait minibüste patlama! Şırnak Silopi'de maden ocağına ait minibüste patlama!

Patlamada 9 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şırnak Silopi'de maden ocağına ait minibüste patlama! Şırnak Silopi'de maden ocağına ait minibüste patlama!

Yaralılardan hayati tehlikesi olan 3 kişiden 1'i, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şırnak Silopi'de maden ocağına ait minibüste patlama! Şırnak Silopi'de maden ocağına ait minibüste patlama!

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: "HUSUMETTEN... "

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silopi'de seyir halindeyken meydana gelen patlamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Silopi'deki patlamaya ilişkin açıklamaİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Silopi'deki patlamaya ilişkin açıklama

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirilmiştir.

Silopi'deki patlamaSilopi'deki patlama

Olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerimizce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevki sağlanmıştır.

Meydana gelen patlamada (1) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, (2)'si ağır olmak üzere (8) vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Silopi'deki patlamaSilopi'deki patlama

Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Silopi'deki patlamaSilopi'deki patlama

Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bakan Yerlikaya’dan Silopi’deki patlamaya ilişkin açıklama!Bakan Yerlikaya’dan Silopi’deki patlamaya ilişkin açıklama! BAKAN YERLİKAYA'DAN SİLOPİ'DEKİ PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA!

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