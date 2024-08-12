Şırnak Silopi'de maden ocağına ait minibüste patlama! Ölü ve yaralılar var | Bakan Yerlikaya'dan açıklama: "Husumetten... "

Şırnak Silopi'de maden ocağına ait minibüste patlama!

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: "HUSUMETTEN... "

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silopi'de seyir halindeyken meydana gelen patlamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.