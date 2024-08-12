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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Silopi'deki patlamaya ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Silopi'deki patlamaya ilişkin açıklama: "Kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandı"

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.08.2024 17:32
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silopi'de seyir halindeyken meydana gelen patlamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.
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