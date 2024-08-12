İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Silopi'deki patlamaya ilişkin açıklama: "Kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandı"

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silopi'de seyir halindeyken meydana gelen patlamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

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