Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında toplandı! Dezenflasyon sürecinde alınabilecek ilave tedbirler masaya yatırıldı

"FİNANSAL İSTİKRARIN KORUNMASI İÇİN BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA..."

Toplantıda, son dönem yurt içi likidite gelişmelerinin finansal istikrara etkileri ve atılabilecek adımların da ele alındığının belirtildiği açıklamada, "Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.