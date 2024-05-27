Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında toplandı! Dezenflasyon sürecinde alınabilecek ilave tedbirler masaya yatırıldı
Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapıldı. Toplantıda, tüketici kredileri ile kredi kartlarına yönelik atılan adımların sonuçları değerlendirildi ve dezenflasyon sürecinde alınabilecek ilave tedbirlere ilişkin istişarelerde bulunuldu.
Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapıldı.
DEZENFLASYON SÜRECİNDE ALINABİLECEK İLAVE TEDBİRLER MASAYA YATIRILDI
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, tüketici kredileri ile kredi kartlarına yönelik atılan adımların sonuçlarının değerlendirildiği ve dezenflasyon sürecinde alınabilecek ilave tedbirlere ilişkin istişarelerde bulunulduğu bildirildi.
"FİNANSAL İSTİKRARIN KORUNMASI İÇİN BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA..."
Toplantıda, son dönem yurt içi likidite gelişmelerinin finansal istikrara etkileri ve atılabilecek adımların da ele alındığının belirtildiği açıklamada, "Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.
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