Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Ankara’dan dünyaya seslenecek!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye

Olağanüstü toplantıya siyasi parti temsilcileri, büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri, gazeteciler davet edilecek. Toplantıyı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanan ve Türkiye'de tedavi gören Filistinliler de izleyecek.

Ayrıca Meclis'te, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Türkiye'deki ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflarından oluşan sergi açılacak. Sergide, Filistin'le ilgili Osmanlı arşivlerindeki belgeler ve TBMM'nin Filistin'e ilişkin deklarasyonları da yer alacak.