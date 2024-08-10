10 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Türk vatandaşı Hırvatistan'da kaçırıldı! Dışişleri harekete geçti

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 17:46 Güncelleme: 10.08.2024 17:48
ABONE OL
Türk vatandaşı Hırvatistan’da kaçırıldı! Dışişleri harekete geçti

Hırvatistan'da Muhammed Çolak adlı vatandaşın kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldığı iddia edildi. Bu iddialar sonrası Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Muhammed Çolak adlı vatandaşın kaçırıldığına dair gelen bilgiler üzerine ilgili makamlarla temas edildiği belirtildi ve "Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir."denildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör