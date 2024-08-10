Bakan Uraloğlu'ndan Çukurova Uluslararası Havalimanı açıklaması! "5 milyon kişiye hizmet verecek"

Türkiye`nin 58`inci havalimanı açıldı.

Uraloğlu, temmuz sonu itibarıyla hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının 129 milyon 738 bin 772'ye ulaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yıl sonuna kadar inşallah 230 milyonun üstünde yolcumuzu seyahat ettirmiş olacağız. Ayrıca, 'dünyada ulaşmadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefinizle hareket ederek ülkemizi, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı açacağımız Çukurova Uluslararası Havalimanı ile 26'dan 58'e yükseltmiş oluyoruz. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirebiliyorken uçuş ağımıza 286 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 346 noktaya ulaştırdık. 2053 hedeflerimiz kapsamında da yapımları devam eden Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanları ile yapımını planladığımız Karaman Havalimanı ile inşallah aktif havalimanı sayımızı 61'e yükselteceğiz."

İSTANBUL HAVALİMANI REKORA DOYMUYOR!

Yeni havalimanları sayesinde her geçen yıl uçak ve yolcu trafiğinde önemli artışlar yaşandığını dile getiren Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'da yolcu rekorları kırmaya devam ettiğini anlattı.