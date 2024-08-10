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Suriye'nin kuzeyinde hain temizliği! 12 terörist öldürüldü...

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 13:52 Güncelleme: 10.08.2024 14:28
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Suriye’nin kuzeyinde hain temizliği! 12 terörist öldürüldü...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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