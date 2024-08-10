Kabine üyelerinden Başkan Erdoğan’a tebrik! Görevinin 10’uncu yılını...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "10 yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin iradesi ve oylarıyla ülkemizin 12'nci Cumhurbaşkanı oldu. Millet sevdasıyla, büyük bir hizmet aşkıyla yoluna devam eden Sayın Cumhurbaşkanımız, ilk gün olduğu gibi bugün de milletimizle omuz omuza yürürken; mazlumlara umut olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bundan 10 yıl önce aziz milletimizin bizzat kendi iradesiyle seçtiği ilk cumhurbaşkanı oldu. Geçen 10 yılda demokrasimizi güçlendiren, milli iradeyi tam manasıyla hakim kılan sayısız reforma ve yeniliğe imza attık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı için çalışmaya devam edeceğiz. Millete Hizmet yolunda nice yıllara." paylaşımında bulundu.