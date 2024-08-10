Bakan Kurum tarih vererek açıkladı! 2028 yılına geldiğimizde Marmara’mız daha temiz olacak





Kurum, şu ana kadar 665 bin metreküp dip çamurunun çıkarıldığını ve kurutma işleminin ardından depolama sahasına nakledildiğini vurgulayarak, projenin tamamlanmasıyla toplamda 3,5 milyon metreküp, yaklaşık 330 bin kamyon dip çamurunun İzmit Körfezi'nden alınmış olacağını kaydetti.

Dip çamurunun temizlenmesiyle, İzmit Körfezi'ndeki oksijen miktarının artacağına işaret eden Kurum, "Az önce incelediğimiz bu çamur içerisinde maalesef ekosistem hayat sürmeye çalışıyor. Oradaki ekolojik dengeyi bozan, oradaki canlı yaşamını maalesef en aza indiren, oksijen seviyesini en aza indiren bu durumdan bir an önce Körfezi'mizi kurtarmak için bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu proje tamamlandığında, buradaki oksijen miktarı artacak ve oradaki ekolojik yaşam daha önce belki büyüklerimizin bize anlattığı yeni balık türlerini görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, İzmit Körfezi'nde gösterdikleri hassasiyetin aynısını, Marmara Denizi'nde yaşanan "müsilaj" sorununda da seferberlik anlayışıyla yürüttüklerini hatırlattı.

MARMARA DENİZİ KORUMA EYLEM PLANI

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında çalışmaların devam ettiğini söyleyen Kurum, gelinen noktada Marmara Denizi ve İzmit Körfezi'nin bir önceki günden daha temiz durumda olduğunu bildirdi.

Eylem planı kapsamında, kendilerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini ancak görevlerini yerine getirmeyen belediyelerin olduğunu anlatan Kurum, Marmara Denizi'nin temiz olmasının hem insan sağlığı hem de canlı popülasyonu açısından önemli olduğunu, sorumluluklarını yerine getirmeyen belediyelerin aziz millete cevap veremeyeceğini söyledi.

Plan çerçevesinde tüm belediyelerin sorumluluklarını belirlediklerini hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Marmara'ya deniz kıyısı olan tüm belediye başkanlarımız, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde yapmaları gereken işleri, almaları gereken sorumlulukları bir an önce alsınlar. Emin olun; yarın bir müsilajla daha karşı karşıya kaldığımızda, bu aziz millete cevap veremeyecekler. O yüzden bir an önce kendilerine çağrımız, bu görevlerini yerine getirmeleridir."

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MESELESİ

Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin 22 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çevre ve insan merkezli sürdürüldüğünü, insanı odaklayan projeler yürüttüklerini ve konuyu Türkiye'nin "milli güvenlik meselesi" olarak gördüklerini vurguladı.

İklim değişikliği konusunda yapılanlardan bahseden Kurum, tarım, turizm, sanayi ve ulaşımda "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefleri doğrultusunda adım attıklarını anlattı.

Kurum, eylem planları çerçevesinde afetlerin zararını en aza indirmek için adımlar attıklarına işaret ederek, "İstiyoruz ki; biz Marmara Denizi'mizi tertemiz hale getirelim. İstiyoruz ki; iklim değişikliği kaynaklı afetlerde vatandaşlarımızın canına, malına zarar gelmesin ve bu mücadeleyi inşallah hep birlikte atmaya devam edeceğiz. Bu kararlılıkla projelerimizi inşallah yapmaya devam edeceğiz. Birinci etap projemizi tamamladık. İnşallah diğer etaplarımızı da hızlı bir şekilde süreçlerini, projelerini yürütmek suretiyle 2028 yılına geldiğimizde Körfezi'miz, Marmara'mız, eskisinden daha temiz olacak. Orada yeniden o canlıları görmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.