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Instagram açıldı! İletişim Başkanı Altun'dan anlamlı paylaşım: Haniye'yi andı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 22:36 Güncelleme: 10.08.2024 22:37
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Instagram açıldı! İletişim Başkanı Altun’dan anlamlı paylaşım: Haniye’yi andı

Instagram'a erişim yasağının kaldırılmasının ardından milyonlarca kullanıcı uygulamaya erişti. Instagram'ın açıldığı ilk dakikalarda İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan anlamlı bir mesaj geldi. Altun, şehit İsmail Haniye için taziye paylaşımı yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın açıldığı ilk dakikada şehit İsmail Haniye için taziye paylaşımı yaptı.

Sosyal medya platformu Instagram, saat 21.30 itibarıyla Türkiye'de erişime açıldı. Instagram'ın açıldığı ilk dakikada İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan anlamlı bir paylaşım geldi.

Instagram'ın açıldığı ilk dakikalarda Fahrettin Altun tarafından yapılan paylaşım.Instagram'ın açıldığı ilk dakikalarda Fahrettin Altun tarafından yapılan paylaşım.

Altun, paylaşımında şehit İsmail Haniye için taziye paylaşımı yaptı.

Altun'un mesajı şu şekilde:

"Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniye'yi rahmet ve minnetle anıyorum. Filistin Özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemiz sürecek."

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