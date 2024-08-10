Instagram açıldı! İletişim Başkanı Altun'dan anlamlı paylaşım: Haniye'yi andı
Instagram'a erişim yasağının kaldırılmasının ardından milyonlarca kullanıcı uygulamaya erişti. Instagram'ın açıldığı ilk dakikalarda İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan anlamlı bir mesaj geldi. Altun, şehit İsmail Haniye için taziye paylaşımı yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın açıldığı ilk dakikada şehit İsmail Haniye için taziye paylaşımı yaptı.
Sosyal medya platformu Instagram, saat 21.30 itibarıyla Türkiye'de erişime açıldı. Instagram'ın açıldığı ilk dakikada İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan anlamlı bir paylaşım geldi.
Altun, paylaşımında şehit İsmail Haniye için taziye paylaşımı yaptı.
Altun'un mesajı şu şekilde:
"Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniye'yi rahmet ve minnetle anıyorum. Filistin Özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemiz sürecek."
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