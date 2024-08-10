Instagram'a neden giriş yapamıyorum, açılmadı mı? Instagram "Türkçe olarak ayarlamada sorun yaşıyoruz" ne demek?
2 Ağustos itibarıyla BTK tarafından katalog suçlar tarafından kapatılan Instagram son dakika gelişmesiyle açıldı. 10 Ağustos 21.30'da açılması beklenen Instagram'a giriş yapmaya çalışan kullanıcılar "Türkçe olarak ayarlamada sorun yaşıyoruz" uyarısı ile karşılaşıyor. Peki Instagram'a neden giriş yapamıyorum, açılmadı mı?
2 Ağustos'tan itibaren BTK tarafından katalog suçları gerekçesiyle erişime kapatılan Instagram, son dakika gelişmesiyle tekrar açıldı. Ancak, kullanıcılar 10 Ağustos saat 21.30 itibarıyla Instagram'a giriş yaparken "Türkçe olarak ayarlamada sorun yaşıyoruz" uyarısıyla karşılaşıyor. Peki, Instagram açıldı mı? Kullanıcılar neden bu sorunla karşılaşıyor?
Erişim Engeli Kaldırıldı!
Sosyal medya platformu Instagram, 2 Ağustos'ta katalog suçları gerekçesiyle Türkiye'de erişime kapatılmıştı. Bugün saat 21.30 itibarıyla erişim engelinin kaldırıldığı duyuruldu.
Ancak, kullanıcılar Instagram'a giriş yaparken hala sorun yaşıyor. IOS kullanıcıları sosyal medyada girebildiklerini belirtirken Android telefon kullananlar "Türkçe olarak ayarlamada sorun yaşıyoruz" uyarısı ile karşılaştıklarını ifade ediyorlar. Instagram'ın kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.
Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram erişim engelinin kaldırıldığını sosyal medya hesabı X'ten duyurdu. Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun konuya ilişkin "site bilgileri sorgu sayfasını" da paylaştı. Bakan, sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyum sağlaması gerektiğini belirterek, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda erişim engelinin kaldırıldığını açıkladı.
Hesap Güvencesi ve Yasal Uyumluluk
Uraloğlu, Instagram üzerinden yapılan paylaşımlarda ve içeriklerde Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyum sağlanacağına ve katalog suçlar kapsamındaki içeriklerin kaldırılacağına dikkat çekti. Ayrıca, kullanıcı haklarının korunacağını ve hesapların uyarı yapılmadan kapatılmayacağını ifade etti. Uyarı yapılmadan kapatılan veya kilitlenen hesapların tekrar erişime açılacağı vurgulandı.
Terörle Mücadelede Hassasiyet
Uraloğlu, Instagram üzerinden terör örgütlerine ait hesapların ve propaganda içeriklerinin Meta tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyetin gösterileceğini belirtti. PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede etkin bir yaklaşım benimsenerek güvenlik ve kamu düzeninin korunacağı duyuruldu. Bakan, Meta platformunun Türkiye'ye üst düzey bir ziyaret gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.
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