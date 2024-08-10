Instagram'a neden giriş yapamıyorum, açılmadı mı? Instagram "Türkçe olarak ayarlamada sorun yaşıyoruz" ne demek?

Terörle Mücadelede Hassasiyet

Uraloğlu, Instagram üzerinden terör örgütlerine ait hesapların ve propaganda içeriklerinin Meta tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyetin gösterileceğini belirtti. PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede etkin bir yaklaşım benimsenerek güvenlik ve kamu düzeninin korunacağı duyuruldu. Bakan, Meta platformunun Türkiye'ye üst düzey bir ziyaret gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.