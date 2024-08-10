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Başkan Erdoğan şehit Haniye'nin oğullarını kabul etti!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 21:01 Güncelleme: 11.08.2024 01:38
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Başkan Erdoğan şehit Haniye’nin oğullarını kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da hain bir suikasta uğrayarak şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Haniye'yi kabul etti. Başkan, kabulde İsmail Haniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Haniye'yi kabul etti.

Başkan Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış töreninin ardından İstanbul'a geldi.

Başkan Erdoğan şehit olan Hamas lideri Haniye'nin oğullarını kabul ettiBaşkan Erdoğan şehit olan Hamas lideri Haniye'nin oğullarını kabul etti

Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Haniye'yi kabul etti.

Başkan Erdoğan şehit olan Hamas lideri Haniye'nin oğullarını kabul ettiBaşkan Erdoğan şehit olan Hamas lideri Haniye'nin oğullarını kabul etti

BAŞKANDAN TAZİYE MESAJI

Başkan Erdoğan, kabulde İsmail Haniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti. Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.

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