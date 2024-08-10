Başkan Erdoğan şehit Haniye’nin oğullarını kabul etti!

Başkan Erdoğan şehit olan Hamas lideri Haniye'nin oğullarını kabul etti

BAŞKANDAN TAZİYE MESAJI

Başkan Erdoğan, kabulde İsmail Haniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti. Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.