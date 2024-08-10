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Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Etiyopya Başbakanı ile görüştü

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 22:04 Güncelleme: 10.08.2024 22:11
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Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği! Etiyopya Başbakanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail’in Gazze’de soykırıma devam ettiğini ifade eden Başkan Erdoğan, Etiyopya’nın Filistin davasına insanlık vicdanından yana duruş sergileyerek destek vermesinin uluslararası toplumun kalıcı barış için çabalarına katkı sağlayacağını vurguladı.

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