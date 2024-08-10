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Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kapsamında acele kamulaştırma kararı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 10:02
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Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kapsamında acele kamulaştırma kararı

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kapsamında Edirne'de bulunan bazı yerler hakkında acele kamulaştırma kararı çıktı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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