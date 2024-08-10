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Başkan Erdoğan'dan Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümü mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 10.08.2024 19:20 Güncelleme: 10.08.2024 19:28
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Başkan Erdoğan’dan Anafartalar Zaferi’nin 109. yıl dönümü mesajı

Başkan Erdoğan Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümüne ilişkin anma mesajı paylaştı. İşte detaylar...

Başkan Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümüne ilişkin anma mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Çanakkale destanının dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canı pahasına mücadele veren tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

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