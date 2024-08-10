AK Parti 23'üncü yaşına giriyor! Gözler Ankara'daki törende: Partiye yeni isimler katılacak
AK Parti 14 Ağustos 2024'te 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Ankara'da geniş katılımlı bir törenle yapılacak kutlama öncesi, partiye yeni isimler katılabileceği de öğrenildi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da partiye yeni isimlerin katılacağını doğrularken "AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır." dedi.
AK Parti 14 Ağustos'ta 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadeleri hafızalardaki yerini korurken AK Parti üst üste girdiği seçimlerden oylarını artırarak tek başına iktidar olarak çıktı.
YILDÖNÜMÜ HAZIRLIĞI SÜRÜYOR
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partinin 23'üncü kuruluş yılının, 14 Ağustos Çarşamba günü kutlanacağını belirterek, "Görkemli ama aşırıya kaçmayan bir kutlama programıyla milletimizin huzuruna çıkacağız." dedi.
Ala, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek programa ilişkin açıklamada bulundu.
AK Parti'nin Türk siyasi tarihindeki önemine dikkati çeken Ala, partinin bu misyonu ve vizyonunu paylaşacak bir program hazırladıklarını söyledi.
Bu kapsamda partinin kurucuları ile o günden bugüne görev yapmış olan bütün AK Parti emektarlarıyla birlikte geçen süreci ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu değerlendireceklerini belirten Ala, "Yaptıklarımızı yad edeceğiz, yapacaklarımızı gözden geçireceğiz. AK Parti olarak Türkiye'yi hedeflerine doğru daha iyi şekilde nasıl taşırız ve hedefleriyle buluştururuz? Bir araya gelip, Türkiye için AK Parti'nin ne anlam ifade ettiğini ve bundan sonrası için de neler yapabileceğimizi gözden geçireceğimiz bir kutlama günü olacaktır." şeklinde konuştu.
Kutlama programında tasarruf tedbirlerine dikkat edildiğini bildiren Ala, "Bu konularda vatandaşımızdan beklediğimiz birçok şeyi vatandaşın da bekleyeceğini dikkate alarak hassas davranıyoruz. Görkemli ama aşırıya kaçmayan, sade ve etkili bir kutlama programıyla milletimizin huzuruna çıkacağız. İller kendi kutlamalarını yapacaklar. Ama merkezdeki kutlamaları da online sistemle izleyebilecekler." diye konuştu.
"ADI AK PARTİ"
Efkan Ala, etkinliğin içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi: "Cumhurbaşkanı'mızın konuşması olacak. Ondan önce bir gösteri. AK Parti'nin serencamını anlatan, milletimizle bütünleşmesini anlatan bir gösteri olacak. AK Parti birçok şeyin başlangıcı oldu, yeniliği getirdi Türkiye'ye. Birçok şeyin adı AK Parti ile anılır oldu. Sloganımız da bunu çağrıştıracak bir slogan olacaktır. 'Adı AK Parti.' Vizyonumuz paylaşılacak. AK Parti'nin Türk siyasi hayatındaki dominant rolünün, aslında başarıdan başarıya koşması ve kendisiyle yarışıyor olmasının hem bizim siyasetimize hem de bizi izleyen gönül coğrafyamızdaki ülkelerin siyasetine çok önemli katkılar sunduğu kanaatindeyiz. Bu şuur ve sorumluluğun bilinci içerisinde o programları yapıyoruz."
YENİ KATILIMLAR OLACAK
Ala, konuşmasının sonunda 14 Ağustos'taki kutlama programında partiye katılımlar olacağı yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine, "Olacak evet, AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır." dedi.
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