AK Parti 23’üncü yaşına giriyor! Gözler Ankara’daki törende: Partiye yeni isimler katılacak

Kutlama programında tasarruf tedbirlerine dikkat edildiğini bildiren Ala, "Bu konularda vatandaşımızdan beklediğimiz birçok şeyi vatandaşın da bekleyeceğini dikkate alarak hassas davranıyoruz. Görkemli ama aşırıya kaçmayan, sade ve etkili bir kutlama programıyla milletimizin huzuruna çıkacağız. İller kendi kutlamalarını yapacaklar. Ama merkezdeki kutlamaları da online sistemle izleyebilecekler." diye konuştu.

"ADI AK PARTİ"

Efkan Ala, etkinliğin içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi: "Cumhurbaşkanı'mızın konuşması olacak. Ondan önce bir gösteri. AK Parti'nin serencamını anlatan, milletimizle bütünleşmesini anlatan bir gösteri olacak. AK Parti birçok şeyin başlangıcı oldu, yeniliği getirdi Türkiye'ye. Birçok şeyin adı AK Parti ile anılır oldu. Sloganımız da bunu çağrıştıracak bir slogan olacaktır. 'Adı AK Parti.' Vizyonumuz paylaşılacak. AK Parti'nin Türk siyasi hayatındaki dominant rolünün, aslında başarıdan başarıya koşması ve kendisiyle yarışıyor olmasının hem bizim siyasetimize hem de bizi izleyen gönül coğrafyamızdaki ülkelerin siyasetine çok önemli katkılar sunduğu kanaatindeyiz. Bu şuur ve sorumluluğun bilinci içerisinde o programları yapıyoruz."