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Baykar duyurdu: Yüzlerce deprem konutunun teslimi başladı!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 01:31
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Baykar duyurdu: Yüzlerce deprem konutunun teslimi başladı!

6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesinde çok sayıda konut inşa edilerek vatandaşların mağdur edilmemesi için her türlü çalışma yapıldı. Depremin ardından Baykar şirketi Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta 1012 hanelik kalıcı deprem konutları inşa etti. Binlerce vatandaşı bekleyen konutların teslimi ise başladı. Baykar tarafından yapılan açıklamada ""349 hanelik Adıyaman konut projemizde, inşaatı biten daireleri depremzede kardeşlerimizin hizmetine sunmaya başladık. Milletimizin yanındayız." denildi.

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