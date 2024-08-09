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Son dakika | Instagram ne zaman açılacak? Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor! Tarih belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 15:52 Güncelleme: 09.08.2024 15:52
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Son dakika | Instagram ne zaman açılacak? Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor! Tarih belli oldu

Son dakika haberi... Türkiye'nin kırmızı çizgilerini ihlal ederek büyük bir skandala imza atan sosyal medya platformu Instagram ne zaman açılacak? sorusu yanıtını buluyor. Dijital Mecralar Komisyonu, son gelişmeleri değerlendirmek üzere flaş bir toplantı kararı aldı. Ahlaki yozlaşmanın geldiği son nokta olan TikTok'un varlığı da komisyonun gündemine gelecek.

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