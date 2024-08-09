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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 16:01 Güncelleme: 09.08.2024 17:21
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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın bir bölümünde seferler yapılamıyor

Son dakika haberi...Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nı kullanacak yolcuların dikkatine. Hatta bulunan teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

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